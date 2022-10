Roma, striscione contro Spalletti: “Ieri Arlecchino oggi Pulcinella…”

Roma-Napoli comparso uno striscione contro Spalletti. Si infuoca il pre partita con tanti messaggi d’odio dei tifosi giallorossi.

Roma-Napoli, la sfida si infuoca già nel pre partita. In città sono comparsi tanti striscioni d’odio verso Napoli e i napoletani. Ovviamente non manca il classico Vesuvio, ma si fa riferimento anche ad altro. Insomma passa il tempo ma non passa l’ignoranza delle persone. Quello che era il Derby del Sud col gemellaggio tra le tifoserie sembra essere oramai solo un sogno, quando invece lo sport non dovrebbe fare altro che unire. Sicuramente qualche piccolo ed innocuo sfottò non guasta, ma arrivare a questi livelli ha veramente dell’assurdo e fotografa anche la situazione di un paese in cui il problema della discriminazione, razziale e territoriale, non è superato per nulla.

ROMA-NAPOLI STRISCIONE CONTRO SPALLETTI

Sul Lungotevere della Capitale è comparso uno striscione contro Luciano Spalletti, atteso da grande ex all’Olimpico. “Luciano Spalletti la storia è sempre quella: ieri Arlecchino, oggi Pulcinella”, è lo sfottò polemico dedicato all’allenatore azzurro.

“Metteremo in campo le nostre qualità – aveva detto il tecnico alla vigilia, parlando del big match contro gli uomini di Mourinho – quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo, magari ancora con più qualità e velocità di quello che ci riesce”.