Juan Jesus: “Essere titolare non mi interessa, io sono sempre pronto”

Juan Jesus ha commentato Roma-Napoli, il difensore esulta per una vittoria che fa restare gli azzurri al primo posto in Serie A.

C’è grande entusiasmo al termine del match tra i giocatori del Napoli. Ai microfoni di Dazn si presenza Juan Jesus che dice: “A me non interessa essere titolare o giocare pochi minuti. In tutte le squadre in cui ho militato mi sono sempre fatto trovare pronto , perché sono un professionista e difenderò sempre i miei compagni“. Parole importantissime per un giocatore fondamentale per l’unione del gruppo, ma anche per le sue qualità quando viene chiamato in causa.

Roma-Napoli: intervista a Juan Jesus

Sulla gara vinta con la Roma, Juan Jesus ha detto: “Non era assolutamente facile vincere qui. La Roma è fortissima sui calci piazzati, hanno tanti giocatori molto bravi e noi dovevamo dare il massimo per fermarli. Il tiro sbagliato in area della Roma? Ho pensato, ora che faccio. Ho tirato ma non mi è venuta bene (ride ndr). Purtroppo ho tirato molto male e mi dispiace, ma per fortuna è andata bene“.

Il difensore del Napoli ha poi aggiunto: “Ad inizio stagione nessuno ci credeva in noi. Ma ci siamo preparati bene ed abbiamo fatto gruppo fin dal primo momento. Qui tutti danno il massimo per migliorarsi, c’è serenità“.