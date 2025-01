Kvara verso l’addio, il Napoli ha trovato il sostituto: il colpo arriva dalla Turchia

Gli azzurri pensano a Ziyech del Galatasaray per rimpiazzare il georgiano. Il marocchino è in rottura totale con il suo club e può liberarsi a giugno.

Il mercato del Napoli si accende con un nome a sorpresa. Mentre Kvaratskhelia si avvicina al PSG, gli azzurri hanno messo gli occhi su Hakim Ziyech, il fantasista marocchino che sta vivendo un momento turbolento al Galatasaray. Una pista che si sta scaldando ora dopo ora, con il club partenopeo che vede nel talentuoso ex Ajax il profilo perfetto per non far rimpiangere il georgiano.

Le vie del mercato sono infinite, e questa volta portano a Istanbul. Ziyech, che in Turchia non ha mai davvero brillato (appena 3 assist in 12 presenze), sta vivendo un momento di forte tensione con il tecnico Buruk. “Il peggior allenatore della mia carriera”, le parole al veleno del marocchino che hanno di fatto segnato il punto di non ritorno.

Ziyech al Napoli: spunta l’ipotesi a parametro zero

A Napoli l’idea Ziyech stuzzica e non poco. Il feeling con David Neres ai tempi dell’Ajax (ben 37 gol in coppia nella stagione 2018/19) fa sognare i tifosi, ma c’è di più. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis aveva già sondato il terreno la scorsa estate, prima che il giocatore scegliesse la Turchia.

Il marocchino rappresenta un’opportunità interessante: il contratto in scadenza a giugno e la situazione tesa con il tecnico Buruk, aprono scenari interessanti per il mercato di gennaio.

E mentre Chiesa si allontana e il Lille fa muro per Zhegrova, la pista Ziyech si fa sempre più concreta. Il marocchino sogna un palcoscenico importante per rilanciarsi, il Napoli cerca un colpo da novanta per la sua rivoluzione di gennaio. Le strade potrebbero presto incrociarsi.