Spalletti: “Mourinho? Non commento. Vittoria diversi, Osimhen super. Kim micidiale”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Roma-Napoli, partita vinta dagli azzurri con gol di Osimhen.

Mourinho ha detto che il Napoli non meritava la vittoria e si è lamentato anche dell’arbitro Irrati. Ma Spalletti non ha voluto commentare quanto detto dal suo collega: “Non voglio andare sulle impressione di Mourinho. Per come la vedo io è stato una partita che la mia squadra ha interpretato benissimo, anche se abbiamo commesso qualche errore durante la fase di possesso palla. Ma questa vittoria è stata importante perché l’abbiamo ottenuta facendo qualcosa di diverso“. Il riferimento è al gioco magari non spumeggiante, contro una Roma catenacciara, ma comunque incisivo. “Ai ragazzi devo fare solo gli applausi per quello che hanno fatto vedere sul terreno di gioco” ha detto Spalletti.

Roma-Napoli: intervista a Spalletti

Il tecnico del Napoli ha voluto fare i complimenti a Osimhen: “Abbiamo bisogno delle sue qualità, di quelle accelerazioni improvvise che solo lui ha. Quando riuscirà a mettere a posto anche le emozioni diventerà fortissimo. Qualche volta è vero vuole andare da solo, senza guardare dove solo i compagni perché ha voglia di risolvere la partita. Ma noi abbiamo necessità di avere la sua fisicità, di testa è fortissimo e riesce ad essere utile anche in difesa“.

Complimenti anche a “Kim che è una roba micidiale. Quando vede il pericolo ha una frequenza di gambe che gli permette subito di mettersi in modo e risolvere la situazione. Aiuta sempre il compagno quando è in difficoltà“. Sul confronto con la rosa della scorsa stagione, Spalletti dice: “Numericamente siamo gli stessi, ma in qualche ruolo non abbiamo il doppio. Ma la nostra rosa è molto simile numericamente a quelle di Milan e Inter. Ad esempio questa sera con la Roma avevamo la necessità di avere più fisico in mezzo al campo, visto che la Roma è molto grossa. Ma io ho una squadra fatta per giocare a pallone e mantenere sempre il possesso della palla, anche se con la Roma qualche volta l’abbiamo persa“.