Il Napoli vince con la Roma, esulta la mamma di Ciro Esposito – FOTO

Antonella Leardi la mamma di Ciro Esposito esulta dopo al vittoria del Napoli con la Roma grazie al gol di Osimhen.

Per una madre è un dolore tremendo perdere un figlio, ma ci sono dei momenti in cui quel dolore lo si vive come se fosse appena accaduto. Ecco perché Roma-Napoli deve essere una partita tremenda per Antonella Leardi, la madre di Ciro Esposito, tifoso del Napoli ucciso durante una trasferta a Roma nel maggio del 2014 quando si giocava la finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli.

A commettere quell’omicidio fu Daniele De Santis, tifoso della Roma che ha ricevuto 16 anni di reclusione, pena confermata anche in Cassazione. Dopo Roma-Napoli la mamma di Ciro Esposito ha voluto ricordare il figlio e con un messaggio sui social ha scritto: “Amore mio questa vittoria è dedicata a te“.