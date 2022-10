Mauro: “Se Smalling non sbagliava… Che partita la Roma”

Massimo Mauro commenta Roma-Napoli, l’ex calciatore fa i complimenti alla squadra di Mourinho: “Partita gagliarda“.

Evidentemente Mauro è abituato ad un calcio non giocato, in cui si specula sull’avversario senza gioco. Forse è lo stesso calcio di José Mourinho visto che il tecnico della Roma ha detto che il Napoli non meritava la vittoria. Perché gli azzurri hanno avuto tre limpide occasioni per andare in gol, mentre la Roma ne ha avute zero, perché ha fatto zero tiri in porta. Eppure c’è chi loda il gioco della Roma, nonostante Meret praticamente sia rimasto inoperoso per tutta la partita.

Massimo Mauro ai microfoni di Pressing su Mediaset dice: “A me la Rom non è dispiaciuta affatto, anzi, secondo me è stata gagliarda! Nel complesso Roma-Napoli è stata una bella partita, con le due squadre che se le sono date. Praticamente il match è stato deciso da un singolo episodio, anche se il Napoli ha creato più occasioni. La Roma è stata in partita per tutta la gara, praticamente se Smalling non sbaglia l’intervento finisce 0-0“.

Mauro dimentica un’altra occasione di Osimhen, dimentica pure il tiro di Juan Jesus a porta spalancata e dimentica anche che Smalling commette l’errore perché Osimhen è una gazzella e dopo avergli rubato il pallone si inventa un tiro bellissimo, da cineteca si sarebbe detto ai suoi tempi.