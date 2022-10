Repice: ” Il Napoli ha vinto una gara sporca. Mourinho ha bloccato Spalletti fino al goal”

Francesco Repice afferma che il Napoli ha vinto una gara sporca, con Mourinho che blocca Spalletti fino al goal

Francesco Repice, radiocronista RAI, si è espresso su Roma-Napoli, ai microfoni di Radio Marte. “José Mourinho sembra non aver capito d’aver perso col Napoli? L’ha capito benissimo, ma le sue parole sono la sua forza: sa sempre cosa dire, quando dirlo e come farlo. Sta mandando dei messaggi, con quelle dichiarazioni: non ce l’ha con il Napoli, ma con altri. Io sono un tifoso dei giallorossi, lo sanno tutti, eppure sono stato obiettivo nel mio racconto. Quanto alla partita, la Roma è inferiore agli azzurri e Mourinho ha organizzato la gara come si deve, cercando di bloccare tutte le fonti di gioco di Luciano Spalletti, riuscendoci per quasi tutta la sfida”.

Per Repice Nicolò Zaniolo ha svolto una partita commovente

“La Roma – ha proseguito Repice – nel primo tempo ha creato due potenziali occasioni. Partita commovente di Nicolò Zaniolo, che ha anche sfiorato un assist: Belotti non ha preso la sua palla ma, solo sfiorandola, l’avrebbe mandata in porta. Sbaglia clamorosamente anche Osimhen dall’altro lato, prima di segnare benissimo sull’unica sbavatura di Smalling”.

“Il Napoli si è andato a prendere una vittoria in un gara brutta, sporca e cattiva. Non ha bisogno di giocare per forza a 100 all’ora. Questo è un merito, una virtù che, in questo momento, la rende la prima candidata allo scudetto. A gennaio, però, è tutta un altro campionato, comincia tutta un’altra storia”.