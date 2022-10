Quando Maradona disse: “Il vero campionato comincia dopo la vittoria con la Roma” – VIDEO

Roma-Napoli è stata anche la partita di Diego Armando Maradona, in rete gira un suo video dopo la vittoria all’Olimpico.

Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno vinto con la Roma grazie ad un gol di Victor Osimhen, dopo 11 giornate gli azzurri sono primi in classifica con 29 punti. I tre punti conquistati allo stadio Olimpico di Roma, permettono al Napoli di andare a sette punti proprio sulla Roma di Mourinho, mentre Atalanta e Lazio si trovano appaiate a 24 punti. Il Milan riesce a tenere il passo del Napoli ma ha sempre 3 punti in meno degli azzurri.

Roma-Napoli: le parole di Maradona

Il Napoli batte per la seconda volta in trasferta una squadra di alta classifica. Era successo già con il Milan a San Siro e si è ripetuto con la Roma allo stadio Olimpico. Insomma una prova di forza della squadra di Spalletti, che ha collezionato 11 vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Ovviamente nulla è fatto. Certo l’obiettivo degli Ottavi di Champions League è stato raggiunto con due giornate di anticipo, ma il campionato è ancora molto lungo. Per informazioni chiedere a Diego Armando Maradona che dopo un Roma-Napoli in una intervista a Galeazzi diceva: “Campionato finito dopo la vittoria di Roma? Assolutamente no, il campionato comincia adesso. Non si può dire che finisce a dodici punti, tutto il contrario. Forse oggi comincia il campionato vero“.

Ovviamente Maradona aveva estremamente ragione. Perché alla fine del campionato di Serie A manca ancora tantissimo e tutto può succedere. La squadra azzurra deve tenere la giusta mentalità per tutto il resto del torneo se vuole continuare a macinare vittorie e tenere a distanza le altre squadre che sono agguerrite e trovano anche qualche aiutino arbitrale, che le fa restare ancorate alla parte alta della classifica.