Pioli è un disco rotto: “Col Napoli meritavamo di più”

Stefano Pioli in conferenza stampa prima della sfida con il Monza, ritorna sulla gara con il Napoli: “Meritavamo qualcosa in più“.

La sfida si è giocata il 18 settembre scorso e da allora Pioli, così come altri tesserati del Milan, non perdono occasione per ricordare che con il Napoli hanno giocato bene e meritavano qualcosa in più. Quella partita, però, è finita 2-1 per la squadra di Spalletti grazie ai gol di Politano e Simeone, con in mezzo il momentaneo pareggio di Giroud. Nonostante tutto in casa rossonera sembra che non riescono a farsene una ragione e continuano a ricordare quel match.

“Il calendario è stato diverso rispetto all’anno scorso. In queste 10 partite per me meritavamo qualche punto in più, come per esempio contro il Napoli, partita in cui abbiamo giocato veramente bene. Ovviamente ci sono cose da migliorare” queste le parole di Stefano Pioli pronunciate in conferenza stampa prima della sfida tra Milan e Monza. Insomma l’allenatore dei rossoneri sembra non riuscire proprio a passare oltre e continua a ricordare quel risultato.