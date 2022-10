Zenga: “Classifica dei 5 migliori portieri italiani, Meret al secondo posto. Escluso Donnarumma” – VIDEO

Walter Zenga fa la sua classifica dei cinque migliori portieri italiani che giocano in Italia, Alex Meret si piazza al secondo posto.

L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale su Tik Tok mette il suo marchio sui top 5 portieri italiani della Serie A. Quindi per questo motivo non viene incluso Gigio Donnarumma, che gioca al Psg in Francia in Ligue 1. L’ex Milan viene considerato uno dei migliori portieri al mondo ed è stato supportato anche quando ha commesso errori clamorosi che durante la Champions League, come dimenticare quella sfida tra Psg e Real Madrid, in cui anche un errore di Donnarumma ha favorito il passaggio del turno agli uomini di Ancelotti.

Migliori portieri italiani: la classifica di Zenga

Insomma chi fa il portiere può anche sbagliare, come lo fanno anche difensori, centrocampisti, attaccanti e allenatori. Non per questo bisogna buttargli la croce addosso.

Zenga ne tiene conto nella sua classifica dei 5 migliori portieri italiani che giocano in Serie A:

Vicario (Empoli) Meret e Silvestri (Napoli) e (Udinese) Provedel (Lazio) Carnesecchi (Cremonese) Caprile (Bari)

La presenza di Caprile del Bari, squadra gestita sempre dai De Laurentiis, non deve sorprendere. Il portiere ex Leeds e Pro Patria sta facendo vedere veramente grandissime cose con la maglia dei pugliesi. Parate straordinarie, che lo stanno portando sempre di più sotto la lente di ingrandimento dei top club di Serie A e non solo. Zenga promuove anche Carnesecchi tornato dall’infortunio e Provedel della Lazio, che sta dimostrando le sue doti anche in un club di alta classifica.

Poi su Meret dice: “Rispetto a Silvestri è più giovane. L’errore con il Bologna ci può stare, capita a tutti. Resta un portiere straordinario“. Insomma arriva un’altra ‘promozione’ per Meret e questa volta da parte di un grandissimo portiere del passato com’è stato Zenga.