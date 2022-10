Dalla Gerogia: “Senza Napoli settimana inutile” – FOTO

Kvicha Kvaratskhelia unisce Georgia e Napoli, i media georgiani oramai seguono sempre la squadra di Luciano Spalleti.

A Napoli c’è grande attesa per la sfida Roma-Napoli, ma anche in Georgia si attende la partita allo stadio Olimpico come se giocasse una squadra di casa. Una delle pagine sportive di un sito georgiano ha infatti scritto: “Se il Napoli non gioca, è inutile quella settimana“. Gli azzurri impegnati quasi sempre due volte in una settimana, a causa della Champions League e del calendario fitto per la pausa dei Mondiali, ha avuto finalmente un po’ più di tempo per allenarsi.

Spalletti ha potuto godere della settimana tipo per Roma-Napoli, senza impegni per la Champions League. Dunque l’attesa per il match si è allungata ed anche in Georgia non vedono l’ora che il Napoli scenda in campo. Merito ovviamente di Kvartskhelia, che a 21 anni è diventato l’idolo dei tifosi del Napoli e di tutti i georgiano. Otto assist e sette gol in questa prima parte di stagione, ma anche giocate di altissimo livello che hanno portato i tifosi del Napoli ed i georgiani ad unirsi nel supporto all’attaccante. Ma in generale Kvaratskhelia viene esaltato da tantissimi addetti ai lavori, anche perché in campo fa vedere cose sublimi.