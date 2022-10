Roma-Napoli: Spalletti ha un grande dubbio in attacco, non è Osimhen

Roma-Napoli le ultime novità di formazione: Victor Osimhen gioca titolare, ballottaggio Lozano-Politano per Luciano Spalletti.

Oltre al possibile recupero di Frank Anguissa, sembra essere questo il grande dubbio del tecnico toscano per la sfida con la Roma. Osimhen sarà lanciato titolare e Kvicha Kvaratskhelia è una certezza assoluta, di cui non si può fare a meno in questo momento. Inoltre il tecnico ha altri titolari sicuri: Meret, Di Lorenzo, Kim, Lobotka e Zielinski.

Roma-Napoli: Lozano o Politano

L’alternanza sulla fascia destra del Napoli è una delle costanti per il tecnico degli azzurri. Ci sono due calciatori che in qualche modo si equivalgono, anche se hanno caratteristiche diversa. Per la sfida con la Roma si rinnova il dubbio Lozano o Politano nel Napoli. Secondo Corriere dello Sport il messicano è in vantaggio sull’italiano. Spalletti potrebbe cercare di sfruttare la profondità lasciata dai giallorossi, che qualche volta si allungano troppo come spiegato dall’esperto di tattica Adriano Bacconi.

Lozano ha segnato tre gol nelle ultime partite e quindi sembra lanciato verso una maglia da titolare con la Roma. La presenza di Politano assicura maggiore spessore tecnico e capacità di saltare l’uomo, che magari potrebbe essere utile quando le squadre saranno un po’ più stanche. Spalletti ha introdotto il concetto di titolari del secondo tempo e non lo ha fatto a caso. Con i cinque cambi oramai si può veramente rivoluzionare la squadra, cambiando il volto della partita. Chi subentra può dare il suo grande contributo, perché in quel momento è come se cominciasse un altro discorso tattico. La squadra di Spalletti ha segnato già 7 volte con gli uomini subentrati dalla panchina. Ad esempio con il Bologna sono stati decisivi gli ingressi di Lozano e Osimhen per dare i tre punti agli azzurri. Punti importantissimi che sono serviti per restare al primo posto in classifica in Serie A.