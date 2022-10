Anguissa ci prova: vuole giocare con la Roma, le ultime notizie

Frank Anguissa vuole scendere in campo durante Roma-Napoli, il centrocampista sta recuperando da un infortunio.

L’elongazione al muscolo sembra essere smaltita, ma la presenza di Anguissa in campo con la Roma non è ancora certa. Il giocatore nella giornata di ieri ha svolto una parte di allenamento in gruppo e l’altra personalizzato.

Questo mette in dubbio ancora la convocazione del giocatore per la sfida dell’Olimpico. Una gara di altissima classifica che permetterebbe alla formazione di Spalletti di allungare in maniera netta sui giallorossi, in caso di vittoria.

Corriere dello Sport nell’edizione odierna fa sapere che Anguissa sta lavorando per esserci durante Roma-Napoli. Il giocatore in giornata effettuerà un test decisivo per capire se può rientrare quantomeno tra i convocati. Sarebbe già importante per Spalletti averlo in panchina, per lanciarlo a gara in corso. A questo punto Anguissa può trovare di nuovo il campo da titolare nella sfida di Champions League tra Napoli e Rangers di Glasgow. Altra sfida importante, perché in quel caso gli azzurri dovranno blindare il primo posto del Gruppo A. All’ultima giornata della fase a gironi la squadra di Spalletti dovrà affrontare il Liverpool ad Anfield, quindi sarebbe molto meglio arrivare a quella sfida avendo più punti di vantaggio.