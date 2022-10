Pioli chiodo fisso: “Col Napoli sconfitta immeritata”, forse dovrebbe farsene una ragione

Stefano Pioli: “Col Napoli sconfitta immeritata” il tecnico del Milan lo dice durante una intervista alla Lega di Serie A, in cui ha fatto il bilancio dei rossoneri.

L’allenatore del Milan non riesce ancora a digerire quella sconfitta subita conto Spalletti che ha permesso agli azzurri di staccare il Milan. Pioli non perde occasione per ribadire il concetto. “Il bilancio in campionato sarebbe stato molto positivo se non avessimo perso contro il Napoli perché credo che, per come la squadra ha giocato, meritassimo altro. Sappiamo che dobbiamo continuare così e che possiamo fare meglio – ha spiegato il tecnico del Milan -. Al nostro livello, in particolare, la cura del dettaglio può fare la differenza, come abbiamo visto e pagato sulla nostra pelle. Abbiamo subito qualche gol di troppo nonostante avessimo concesso poco agli avversari“.

Milan-Napoli: Pioli e la corsa scudetto

L’allenatore non smette di recriminare su quel Milan-Napoli in cui la squadra di Spalletti ha legittimato la sua forza. Gli azzurri hanno vinto con merito, nonostante le proteste immotivate di tifosi e staff rossoneri. Insomma Pioli dovrebbe cominciare a mettersi l’anima in pace. Anche perché il campionato non è ancora terminato e la sua squadra può dimostrare ancora il suo valore, magari senza lagnarsi troppo.