Milan-Fiorentina, Alvino: “Altro che ritorni stasera…”

Milan-Fiorentina termina 2-1, contestato il mancato calcio di rigore ai viola Er fallo di Tomori su Ikoné, il commento di Alvino.

Milan-Fiorentina scoppia la polemica per il rigore non concesso per contatto tra Tomori e Ikoné. Il difensore rossonero travolge l’attaccante viola, ma l’arbitro ed il Var decidono di non concedere il penalty.

Rigore Milan-Fiorentina il commento di Alvino

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato così: “Milan-Fiorentina l’incredibile forza del Napoli è rappresentata anche dal fatto che con tanti aiuti arbitrali comunque sono sempre a -8. PS altro che rigorino stasera si sono superati!“.