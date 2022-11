Scandalo a Milano: Lo scudetto al Napoli non glielo faranno vincere

Il Milan supera la Fiorentina, polemiche sull’arbitro Sozza che nega un rigore alla viola e concede una rete irregolare ai rossoneri.

Dopo il mani di Danilo e dopo quanto accaduto in Milan-Fiorentina, il messaggio al Napoli appare chiaro: “Lo scudetto non lo dovete vincere!”.

Una vergogna senza limiti quanto sta accadendo in serie A complici gli arbitri e qualche moviolista che si affida a regole in disuso da tre anni. Il sistema calcio sembra voler lanciare un messaggio chiaro al Napoli.

Il rigore concesso su Osimhen è stato vivisezionato, e addirittura sbattuto in prima pagina bollato come “rigorino“, dalla stampa mai amica degli azzurri e del sud in generale. Appaiono più chiare anche le parole urlate dall’arbitro Ayroldi a Osimhen: ” Quando subisci fallo devi essere più intelligente“.

La Fiorentina ha chiesto un rigore per fallo di Tomori del Milan su Ikonè. L’episodio avviene in piena area di rigore rossonera, con il giocatore viola involato verso la porta avversaria. Il difensore del Milan arriva come un treno e travolge Ikoné. Secondo l’arbitro Sozza ed il Var Fabbri non è calcio di rigore. Invece dal video si vede benissimo che prende prima il giocatore e poi il pallone.

MILAN-FIORENTINA:GOL IRREGOLARE

Ma un altro episodio più che dubbio avviene al minuto 91. Rebic travolge nettamente Terracciano, portiere della Fiorentina, poi arriva l’autogol si Milenkovic. Per l’arbitro Sozza ed il Var è tutto regolare. Gol convalidato al Milan rea tantissime polemiche. Eppure il contatto sembra veramente netto. Ma il verdetto è stato scritto ed i rossoneri vanno alla pausa per i Mondiali a otto punti dal Napoli, sognando la clamorosa rimonta.Ma un altro episodio più che dubbio avviene al minuto 91. Rebic travolge nettamente Terracciano, portiere della Fiorentina, poi arriva l’autogol si Milenkovic. Per l’arbitro Sozza ed il Var è tutto regolare. Gol convalidato al Milan rea tantissime polemiche. Eppure il contatto sembra veramente netto. Ma il verdetto è stato scritto ed i rossoneri vanno alla pausa per i Mondiali a otto punti dal Napoli, sognando la clamorosa rimonta.

COME ERA NELLE PREVISIONI GLI ARBITRI SCENDONO IN CAMPO

Quanto accaduto a Milano rasenta il ridicolo, tra i tanti commenti riportiamo quelli del decano dei giornalisti napoletani, Rosario Pastore:

“Ricordate? Le prime direzioni di gara del signor Sozza in serie A erano state commentate molto favorevolmente. Era sembrato che una boccata d’aria pura si potesse finalmente respirare, dopo l’atmosfera malsana di anni e anni di incomprensibili, cervellotici arbitraggi. E invece… Invece, nix.

A San Siro, questo signore ha fatto rimangiare d’incanto tutti i complimenti troppo presto elargitigli. Una direzione a senso unico, quattro bende sugli occhi per evitare di guardare tutto quello che non voleva guardare, a cominciare dal rigore netto, con quell’intervento di Tomori giudicato regolarissimo, mentre si trattava di clamoroso fallo in area. E poi, il gol finale del Milan. Non si capisce bene se ci fosse o meno il fallo su Terracciano, certo è che due giocatori viola, sulla trequarti, in quell’azione erano stati abbattuti senza pietà.

Ma Sozza, poverino, era semplicemente distratto. E naturalmente non lo ha aiutato uno dei direttori, a mio parere, più mediocri in circolazione, Fabbri, che, al Var, si è guardato bene dal farsi sentire. Insomma, ripeto, uno scandalo. Il 7° Cavalleggeri arbitrale, come era nelle previsioni più facili, sta, con velocissimo galoppo, correndo al soccorso delle strisciate. Che hanno in comune un colore: il nero. Nero come qualche vomitevole arbitraggio”.

E ora dateci anche dei piagnoni, onestamente le vostre parole meriterebbero ben altre argomentazioni. Noi di napolipiu.com da sempre denunciamo quanto accede sui campi ogni settimana, basta vedere la nostra classifica sugli errori arbitrali. Quanto accaduto nelle ultime settimane è chiaro, inutile cercare cavilli ai quali solo i fessi o quelli in malafede possono credere. De Laurentiis ora dovrebbe imitare Ferlaino e andare nelle segrete stanze a battere i pugni sul tavolo.- Buon campionato con il verme, come disse il buon Ziliani, noi ci godiamo il Napoli che ha incantato l’Europa aldilà del veto italiano sullo scudetto.