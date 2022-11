Ha ragione De Laurentiis, questo il miglior Napoli di sempre: Spuntano 3 record

Il Napoli macina record su record, la squadra di Spalletti è una macchina perfetta, il patron De Laurentiis aveva ragione sugli azzurri.

Il Napoli infila l’undicesimo successivo di fila in campionato e scrive la storia. Con la vittoria contro i friulani, il Napoli diventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle prime 15 partite di un campionato di Serie A. Questa è la quarta volta che una squadra supera i 40 punti nelle prime 15 partite giocate di un campionato.

Il Napoli va in vacanza con il primato in classifica e una lunga serie di record. Il modo migliore per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo una serie positiva da urlo. Una squadra tritatutto, in grado di infilare per undici vittorie di fila e tentare la prima fuga del campionato, scavando già un solco con le inseguitrici.

NAPOLI, DE LAURENTIIS AVEVA RAGIONE

Questo è il miglior Napoli della gestione De Laurentiis e dell’intera storia del club. Una squadra che qualcuno ha definito ‘ingiocabile’ e che sta conquistando primati su primati, riscrivendo i numeri della società andando addirittura oltre a quelli della formazione da sogno che conquistò scudetti e coppe con Diego Armando Maradona e quella che sfiorò il titolo con Maurizio Sarri in panchina.

In estate De Laurentiis lo aveva detto: “Faremo di tutto per riportare lo scudetto a Napoli“. Una frase importante, pronunciata davanti a decine di testimoni oculari, oltre che telecamere, taccuini e registratori.

Il patron si è ripetuto anche dopo la vittoria sui friulani: “Con l’Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore“.

IL NAPOLI MACINA RECORD SU RECORD

Numeri straordinari per il Napoli, ai quali si aggiunge anche il primato del maggior numero di giocatori con almeno un gol (15 in tutto), e un altro record, questa volta di Spalletti. Il tecnico toscano è infatti l’unico ad aver centrato 11 vittorie consecutive in Serie A con due squadre diversi, ora con il Napoli, con la Roma 17 anni fa. Più in generale, anche se oggi le inseguitrici dovessero vincere, il Napoli vanterebbe comunque il maggior distacco dalla seconda in classifica in tutti i principali campionati europei. E allora con questi numeri gli azzurri possono battere anche la proverbiale scaramanzia partenopea.