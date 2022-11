Inter, Inzaghi: “Napoli incredibile, ma per lo scudetto servono i fatti. C’è tempo”

Simone Inzaghi commenta la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta e avverte il Napoli: “Mancano ancora 23 o 24 partite, c’è ancora tempo”.

L’Inter di Simone Inzaghi dopo il successo casalingo contro il Bologna si ripete anche a Bergamo. L’Atalanta parte meglio, e trova il vantaggio grazie a un rigore di Lookman. Ma gli ospiti pareggiano con Dzeko, e dopo l’intervallo trovano il sorpasso ancora con il centravanti bosniaco. L’Inter allunga grazie a un’autorete di Palomino che successivamente segna anche nella porta avversaria. Nel finale i padroni di casa falliscono il pareggio con Hojlund.

A Fine gara Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“Un successo molto pesante, che viene prima della sosta in un periodo in cui, nelle ultime 7 in campionato, ne abbiamo vinte 6 – ha spiegato il mister piacentino -. A Bergamo le gare sono sempre state dure, e noi abbiamo approcciato male, subendo gol su un nostro errore. Poi siamo stati bravi a pareggiare e a fare un grande secondo tempo.

Dzeko è un grande valore aggiunto. L’anno scorso ci trovammo a dover far fronte all’addio di Lukaku e il primo nome che io feci fu quello di Dzeko. L’anno scorso fece benissimo, poi quest’anno sapeva che con Lukaku avrebbe giocato meno e invece, nonostante i 36 anni, gioca sempre e sta andando in crescendo. Rinnovo? Lo vorrei assolutamente, ma c’è la società che se ne occupa, io lavoro sul campo.

Simone Inzaghi ha poi espresso anche un pensiero sul Napoli di Luciano Spalletti e sulla sosta per il Mondiale: ” È una cosa nuova per tutti questa lunga sosta. Noi continueremo a lavorare questa settimana con chi resta. Poi faremo 5 giorni a Malta e quindi torneranno quelli dei Mondiali.

Napoli? Tutti guardiamo le altre. Eccetto il Napoli tutte abbiamo avuto un percorso simile, loro stanno facendo qualcosa di incredibile per vittorie e punti. Mancano ancora 23 o 24 partite, c’è ancora spazio e tempo“.