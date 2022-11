Napoli, Politano: “Ma davvero dobbiamo fermarci?”

Politano non vuole fermarsi, in casa Napoli regna l’entusiasmo e la sosta è vista con un po di rammarico.

Il Napoli non si ferma più, al ‘Maradona’ ko anche l’Udinese, sconfitta 3-2 e ad un passo da un’incredibile rimonta dopo essere andata sotto di 3 reti. Successo consecutivo numero 11 in Serie A per gli azzurri, sempre più padroni del campionato.

Nello spogliatoio azzurro regna l’entusiasmo per una prima parte di stagione da incorniciare. La squadra di Spalletti è meritatamente e indiscutibilmente prima in Serie A. Sui social i giocatori azzurri festeggiano e guardano con un pizzico di rammarico alla sosta per il Mondiale.

Politano messaggio social: “Ma davvero dobbiamo fermarci?”

Il Napoli ci crede e vorrebbe continuare a volare: “Ma davvero dobbiamo fermarci adesso?”, è il messaggio Instagram di Matteo Politano, subito virale. Le parole dell’esterno rappresentano il pensiero dei tifosi del Napoli, quasi rammaricati per lo stop forzato che blocca la macchina da gol di Spalletti.

“Che notte“, gli ha fatto eco un grande protagonista della gara con i friulani, Elmas. “Era quello che volevamo per chiudere al meglio questa prima parte di stagione. Ci vediamo a gennaio ancora più affamati“, è il messaggio che capitan Di Lorenzo ha mandato ai compagni e ai fans.

Il post più sorprendente lo ha scritto Kim, e paradossalmente lo ha avvicinato ancora di più i tifosi partenopei al giocatore, sempre più beniamino del Maradona proprio per la sua umiltà, oltre che per la sua indiscutibile forza.“Vorrei esprimere le mie più profonde scuse ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Siamo riusciti a vincere solo grazie a loro. Ma gli errori mi renderanno solo più forte. La prossima volta aiuterò meglio la squadra”.

Il Napoli dovrebbe trasferirsi in ritiro per due settimane a Antalya in Turchia per riprendere il lavoro prima del rientro in campionato a gennaio 2023.