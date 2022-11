Osimhen: “Lasciatemi ringraziare Elmas. La squadra viene prima di ogni cosa”

Victor Osimhen attaccante del Napoli e capocannoniere con 9 gol, ha parlato della vittoria contro l’Udinese al Maradona.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di DAZN dopo la vittoria allo stadio Maradona contro l’Udinese, l’undicesima consecutiva della squadra di Luciano Spalletti in Serie A.

Osimhen: “gol? ringrazio Elmas”

“Sono molto felice per questa partita, è stata una gara intensa soprattutto per il loro ritorno nel finale. La cosa più importante è continuare a vincere. Il mio gol? Ringrazio Elmas che mi ha dato una grande palla. Sono contento ma non tanto per la rete, ma per il contributo che do alla squadra con i miei gol”.

Osimhen: “Io capocannoniere? la squadra viene prima di tutto”

Osimhen è in testa alla classifica cannonieri con 9 reti: “Sarei felice se vincessi la classifica marcatori, ma non metterei mai i miei obiettivi davanti a quelli della squadra. Voglio vincere il trofeo con i miei compagni“. Sulla sosta mondiale: “Spero che i miei compagni che vanno al Mondiale facciano bene. La sosta non è un problema, ci riposeremo e poi ripartiremo con il lavoro”.