Infortunio Deulofeu, il bellissimo gesto del Maradona che in pochi hanno notato

Lo stadio Maradona protagonista assoluto durante Napoli-Udinese, all’uscita di Deulofeu, i tifosi azzurri hanno applaudito l’attaccante spagnolo.

Il Napoli non si ferma più. La ‘banda Spalletti’ ha battuto 3-2 l’Udinese nel primo anticipo dell’ultimo turno della Serie A prima della sosta per i Mondiali 2022 e ha allungato ancora sulle inseguitrici. Con l’undicesima vittoria consecutiva Luciano Spalletti ha eguagliato il suo personale primato, che acciuffò quando era alla guida della Roma: ora i partenopei sono virtualmente a +11 da Milan e Lazio, in attesa che si completi il 15° turno di campionato.

Poco prima della mezzora di gioco, Deulofeu poggia male la caviglia ed è costretto a lasciare il campo in lacrime. Lo spagnolo cade nella corsa e chiede subito il cambio, preoccupandosi. Poi fa i conti con la realtà e scoppia in lacrime.

Lascia il campo supportato da due componenti dello staff sanitario della formazione di Sottil, che nel frattempo fa entrare Success. Ancora da chiarire la natura dell’infortunio del giocatore spagnolo, che verrà esaminato nelle ore successive alla partita.

INFORTUNIO DEULOFEU: GLI APPLAUSI DEL MARADONA

Le lacrime di Deulofeu non sono passate inosservate , quando il giocatore è stato accompagnato fuori dal campo, si è levato un fragoroso applauso d’incoraggiamento, perchè si sa che lo sport a fuori grotta è di un altro livello.

I tifosi azzurri hanno incoraggiato l’attaccante dell’Udinese a non mollare, altrove sarebbero piovuti bordate di fischi e qualche cattivo augurio, ma dalle nostre parti la situazione è diversa.

Nello stadio di Diego la «La pelota no se mancha».

Da sottolineare anche il meraviglioso striscione esposto dalla Curva B prima dell’inizio della gara.