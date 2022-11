Biasin: “Arriva una buona notizia, il Napoli non è invincibile”

Fabrizio Biasin ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Udinese: “Arriva una buona notizia per tutte le inseguitrici”

Il Napoli vince la sua undicesima partita consecutiva, dopo aver dominato per 78′ minuti e aver dato l’impressione di averla chiusa, ha dovuto soffrire sino all’ultimo secondo. L’Udinese, indomabile, l’ha fatto tremare ma alla fine il «Maradona» urla: «La capolista se ne va».

Partita a tratti meravigliosa, spaccata subito da Osimhen, quasi archiviata da un capolavoro di Zielinski, impacchettata da un’azione da manuale conclusa da Elmas (13′ st) e poi, due lampi di Nestorovski e Samardzic, in 4′, dal 33′ al 37′. I dodici minuti finali, recupero incluso, sono stato da battito cardiaco accelerato. Ma Napoli ora sogna, con il Maradona che lo dice: “Noi ci crediamo”.

BIASIN SU NAPOLI-UDINESE

Fabrizio Biasin giornalista sportivo e grande tifoso dell’Inter su Twitter ha commentato la vittoria del Napoli sull’Udinese:

“Per le inseguitrici del Napoli ci sono una buona e una cattiva notizia: quella cattiva è che ha vinto anche oggi. Quella buona è che settimana prossima non farà punti. Forse”.

Per le inseguitrici del #Napoli ci sono una buona e una cattiva notizia: – Quella cattiva è che ha vinto anche oggi.

– Quella buona è che settimana prossima non farà punti.

Forse.#NapoliUdinese — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 12, 2022





Le parole di Biasin hanno immediatamente scatenato i commenti dei tanti tifosi che seguono il suo account:

“Non sono invincibili basta vedere che l’Udinese gli ha fatto 2 gol in 2 minuti…… la vera forza del Napoli si vedrà a gennaio quando affronterà Juventus, inter e Roma”.

“In questa partita il Napoli ha dimostrato delle debolezze; sono un po’ crollati psicologicamente; la vera forza degli si vedrà quando saprà reagire alla prima sconfitta in campionato; solo allora forse potrà sperare di vincere il campionato”.

“Se Lazio e Milan non vincono, penso sia fatta. Meritatissimo: con un sudcoreano un georgiano, e una qualità di gioco impressionante. Bravissimi”.

“Magari tutte le prime difficoltà arrivassero alla 15° giornata a +8 dalla seconda.

“Stasera finiva in tranquillità 3-1 senza l’errore clamoroso di Kim. Lezione che ha capito e difficilmente ripeterà. A gennaio rientrano Rrhamani e Kvaratskhelia”.