Spalletti: “Napoli per lo scudetto abbiamo 6 rivali. Kim ha fatto mezzo errore”

Luciano Spalletti ha parlato al termine di Napoli-Udinese, il tecnico è parso soddisfatto nonostante il calo nel finale.

Il Napoli mantiene la testa della classifica dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Udinese, a fine gara il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN ha spiegato:

UDINESE-NAPOLI PARLA SPALLETTI

“Sono tutte sofferte le vittorie, i 15 minuti finali aiutano a sottolineare quanto non sia scontato quanto fatto finora dai ragazzi. Voglio partire da questa vittoria per ringraziarli per tutte le vittorie in cui ci hanno fatto gioire.

Hanno fatto una prima parte di campionato stratosferica, tutti si sono impegnati, siamo un gruppo bellissimo, dai magazzinieri allo staff a tutti. Quando poi c’è uno stadio che partecipa così, è più facile trovare l’esaltazione per dare il numero in più.

Per tre quarti della gara abbiamo fatto benissimo, poi abbiamo alleggerito il ritmo perché la gara era finita ma non è finito niente, perché loro poi mettono dentro calciatori freschi e riescono a trovare il vantaggio dentro lo scorrere della partita se non mantieni ritmi alti”.

Spalletti su Napoli-Udinese ha poi aggiunto: “Se fa notizia un inciampo di Kim, è il suo primo mezzo errore, figuriamoci che marziano è stato finora. Per mentalità e disponibilità sono una squadra eccezionale, forse sono di un’età in cui diventa facile stimolarli, quando ho fatto i cambi sono entrati bene tutti e 4, gli altri avrebbero fatto tutti una grande partita, partecipavano tutti allo scorrere dei minuti ed è una roba bellissima.

E’ facilitato il mio lavoro se accettano di essere il titolare dei 30 minuti anziché dei 60 e ciò non toglie nulla al loro rendimento, è una crescita che bisogna fare e noi siamo a buon punto”.

“Lo Scudetto? Ci sono sei concorrenti e sono tutte vicinissime, bastano due partite, due cose per riuscire a crearti problemi come la partita di stasera. La sintesi della partita di stasera ci servirà per il futuro, è una cosa che non era capitata per la bravura dei calciatori, ma dobbiamo cercare di allontanare il rischio che è capitato stasera con un atteggiamento professionale”, ha concluso il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti.