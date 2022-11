Napoli-Udinese, De Laurentiis: “Questa la mia squadra più bella”

Aurelio De Laurentiis su Twitter commenta la vittoria del suo Napoli contro l’Udinese: “Un grazie sincero a squadra e tifosi”.

Vittoria con il batticuore per il Napoli che batte l’Udinese per 3-2. Gli azzurri hanno dominato la gara per andando in vantaggio con Osimhen, Zielinski ed Elmas.

Nel finale però gli uomini di SPalletti hanno mollato consentendo ai friulani di realizzare due reti in meno di due minuti. I dodici finali, recupero incluso, sono stati da battito cardiaco accelerato. Ma Napoli ora sogna, con il Maradona che lo dice: “Noi ci crediamo”.

NAPOLI-UDINESE IL TWEET DI DE LAURENTIIS

A fine gara il presidente De Laurentiis su Twitter si è complimentato con la squadra e con i tifosi azzurri, anche oggi accorsi in massa a Fuorigrotta:

Con l’Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza. Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori”.

“Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. Si ottengono risultati importanti solo se tutta la “squadra” gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli Sempre!”,. Ha concluso il patron del Napoli.