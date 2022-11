De Laurentiis telefona alla squadra dopo Napoli-Udinese, ecco cosa ha detto

Aurelio De Laurentiis ha telefonato alla squadra dopo Napoli-Udinese, il presidente ha fatto i complimenti alla squadra partenopea.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto sentire la sua voce ufficiale attraverso un tweet dopo Napoli-Udinese. Ma secondo quanto scrive Carlo Alvino, c’è stata anche una telefonata da parte del patron azzurro direttamente negli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona, per far sentire tutto il suo sostegno alla squadra azzurra.

Napoli-Udinese: telefona di De Laurentiis

Il Napoli aveva da poco battuto l’Udinese grazie ai gol bellissimi di Osimhen, Zielinski ed Elmas. Entusiasmo alle stelle per il primo posto blindato col distacco sicuramente invariato sulle inseguitrici. “Telefonata dagli USA di De Laurentiis negli spogliatoi a fine partita. Complimenti a tutti i calciatori ed in particolare a Spalletti e infine un in bocca al lupo a chi parte per il

Mondiale. Applausi da tutto il gruppo” ha scritto Carlo Alvino sui social.