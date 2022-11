Super Meret con l’Udinese, Chiariello: “Voglio dire una cosa a chi non capisce un cxxxo di portieri…”

Alex Meret è stato assoluto protagonista con l’Udinese con due parate bellissime, a fine gara arriva il commento di Umberto Chiariello.

La prestazione di Alex Meret con l’Udinese è stata veramente superlativa e non è stata la prima da questo inizio stagione. Ma la parata che ha fatto su Deulofeu con la partita ancora inchiodata sollo 0-0 è veramente da urlo. Grazie a quella prodezza il Napoli ha potuto evitare di rincorrere l’Udinese ben messa in campo da Sottil, che finché ha potuto ha lasciato pochi spazi agli azzurri. La squadra di Spalletti ha segnato comunque 3 gol, ma non senza difficoltà contro una difesa ben schierata.

Napoli-Udinese: Meret protagonista

Voti altissimi per il portiere del Napoli a fine gara, che ha fatto quello che fanno i portieri delle grandi squadre, si è fatto trovare pronto quelle poche volte che viene chiamato in causa. Ecco il commento di Umberto Chiariello su Meret dopo Napoli-Udinese: “A qualche anima triste che (non capendo un caXXo di portieri) ancora sminuisce Meret, vorrei ricordare che in conferenza stampa l’unico giocatore elogiato da entrambi gli allenatori è stato Alex. Incompetenti pure loro? Mettete i ragni nelle fogne, altro che Meret“.

Oltre a Spalletti, anche l’allenatore dell’Udinese, Sottil ha fatto i complimenti a Meret: “Si è fatto trovare sempre pronto con una posizione da vecchio libero, in quel modo e intervenendo con il tempismo giusto spesso ci ha tolto la possibilità di andare in profondità“.