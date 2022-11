Mertens ancora in gol con il Galatasaray – VIDEO

Dries Mertens ha segnato ancora una volta con il Galatasaray, questa volta è andato in rete nel 7-0 in trasferta contro il Basaksehir.

Continua a volare il Galatasaray che in attacco può vantare due attaccanti del calibro di Dries Mertens e Mauro Icardi, due giocatori che giocherebbero titolari in molti club spari in tutta Europa. Il belga ha ripreso il suo feeling con il gol dopo un periodo di adattamento. Mertens ha segnato il gol del 5-0 nella vittoria in trasferta del Galatasaray contro il Basaksehir.