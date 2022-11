Gasperini commenta la sconfitta contro l’Inter e tira in ballo in Napoli

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine di Atalnta-Inter . Il tecnico della Dea si sfoga e tira in ballo il Napoli di Spalletti.

Gasperini ai microfoni di DAZN commenta la sconfitta della sua Atalanta contro l’Inter e torna anche sulla gara contro il Napoli:

“Ricordiamo che siamo stati primi per 10 giornate, ora si sta buttando tutto per aria ma io non sono d’accordo. Il programma va condiviso, se lo faccio da solo in casa mia diventa un problema.

Se prendi Højlund, Okoli e Scalvini devono giocare perché sono giovani di valore, altrimenti scoppia un casino tutte le settimane. Non ci voglio stare in questa situazione, questa situazione non è accettabile. L’unica cosa che ci ha salvato è che siamo partiti forte, altrimenti sarebbe scoppiato in casino “Non posso essere messo in condizione di andare contro Zapata e Demiral, mi hanno dato tanto. Se l’obiettivo è il quarto posto basta che me lo si dica e lavoriamo per quello“.

Gasperini poi commenta la sconfitta con l’Inter e tira in ballo il Napoli: “Abbiamo incontrato squadre forti e siamo usciti senza punti non sempre giustamente, oggi poteva essere diverso. Anche contro il Napoli non meritavamo assolutamente di perdere. Solo a Lecce abbiamo fatto male, nel mezzo abbiamo vinto con l’Empoli ma bisogna avere fiducia per il futuro“.

Gasperini, così come Pioli e Mourinho non riescono proprio a digerire che il Napoli dei record li abbia battuti, ogni occasione è buona per tirare in mezzo gli azzurri. Intanto il Napoli capolista guarda tutti dall’alto in basso.