“La capolista se ne va” ai Quartieri Spagnoli a Napoli bandiere e emozioni – Video da brividi

Il Napoli vince con l’Udinese e consolida il primo posto, ai Quartieri Spagnoli si canta: “La capolista se ne va“.

Il coro è stato intonato anche allo stadio Diego Armando Maradona, appena dopo la fine di Napoli-Udinese. Oltre cinquantamila persone unite in un solo coro: “E se ne va, la capolista se ne va“, mentre i giocatori festeggiavano sotto le curve, per ringraziarli del sostegno durato per tutta la partita. Un sostegno che è diventato ancora più forte subito dopo aver subito i due gol dei friulani. Il pubblico dopo un attimo di smarrimento ha cominciato di nuovo a cantare forte, perché ha capito che in quel momento serviva ancora di più quella borraccia lanciata al ciclista in salita, metafora utilizzata da Spalletti.

Napoli si canta “La capolista se ne va“

A Napoli c’è un ambiente di grande fiducia per questa stagione, anche se non si rinuncia alla scaramanzia. La parola scudetto non viene pronunciata, ma in città gira un gioia indescrivibile quando si parla di calcio. Ne è un prova lo striscione tirato fuori ieri prima della partita. Ne è una prova anche il video dei Quartieri Spagnoli pieni di gente, con bandiere dell’Argentina e la canzone “La capolista se ne va“, un’atmosfera da brividi che diventa coinvolgente.