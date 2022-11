LDT: “Attacco al Napoli, Del Genio offeso su Mediaset: C’è un grave timore che incombe”

Alcuni tifosi azzurri preoccupati dal trattamento mediatico riservato al Napoli, ora si colpiscono pure i giornalisti come Del Genio.

LDT – Lettere dai tifosi. Il Napoli vince e convince ma più del campo quello che fa paura ai tifosi azzurri è il trattamento che la squadra di Spalletti riceve dai media nazionali. Quanto accaduto sui campi di serie A nelle ultime giornate ha fatto suonare il campanello anche a Paolo Del Genio, che prontamente è stato attaccato da Cruciani in diretta nazionale. La parata di Danilo e lo “scippo” del Milan fatto alla Fiorentina sono sotto gli occhi di tutti, ma la stampa nazionale fa passare la cosa come lecita.

La situazione è allarmante , alcuni tifosi azzurri hanno voluto condividere con noi le proprie e legittime preoccupazioni:

ATTACCO AL NAPOLI

“Gent. Direttore, ormai siete rimasto solo voi e Rosario Pastore nel panorama napoletano. Prima c’era il leggendario ed eroico Paolo Ziliani. Ogni tanto giunge qualche strale di Maurizio Zaccone e ora pare farsi sentire anche Paolo Del Genio.

Ma non basta perché intorno c’è il silenzio assoluto. In tutto il resto c’è il vuoto assoluto e nessun meridionalista noto o scrittore famoso dice una parola. Siamo peggio di una colonia e lo stoico Paolo Del Genio viene offeso e insultato in Mediaset senza che nessun giornalista napoletano e l’Odg intervengano. Coloro sempre pronti a ad attaccare De Laurentiis e Benitez, che dalle Tv partenopee volevano insegnare il gioco del calcio a Ancelotti non dicono una sola parola su quanto gli arbitri stanno combinando contro il Napoli e quanto si vede sulle TV milanesi e torinesi.

Possibile mai che coloro che ne hanno dette di tutti i colori sul fior fiore di professionisti come Benitez e Ancelotti non arrossiscono per il proprio silenzio su quanto i vari Valeri, Di Bello e Sozza stanno facendo in campionato per tenere in alto le squadre di Milano e Torino. Invece di criticare e mettere alla berlina un giornalismo da 60mo posto nel mondo come libertà di stampa, i nostri prodi media ne riportano persino cronaca e moviola come fosse bibbia. Invece di criticare i titoloni dei giornali che all’indomani dello scandaloso arbitraggio di Sozza a Milano ne hanno praticamente oscurato la portata si mettono a parlare di tattica e pretattica”.

TELECRONACHE FAZIOSE

I tifosi aggiungono: “Invece di criticare aspramente le faziose telecronache DZAN (anche i napoletani hanno l’abbonamento), i condottieri mediatici partenopei ne riportano fedelmente i commenti e le moviole che non stanno scritte in nessun regolamento arbitrale. Siamo convinti come voi che neanche stavolta ci faranno vincere e alla fine come accaduto 2017 – 2018 (attaccarono Sarri che aveva perso a Firenze) se la prenderanno con i giocatori e con Spalletti perché non ha vinto tutte le partite.

Direttore, abbiamo una squadra internazionale ma un’informazione non all’altezza e tutto questo mentre a Milano i cronisti locali gridano allo scandalo persino per una norma del vantaggio non applicata. Non riusciamo a comprendere come voi, Pastore e gli altri pochissimi troviate la forza d’animo se nessuno del Calcio Napoli si reca in Federazione per farsi sentire?

Nicola P., Michele R., Gigino L., Salvatore A., Vincenzo E., Giuseppe F.”.