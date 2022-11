Varriale: “Verona-Juve, Di Bello non concede un rigorone”

Verona-Juve, l’arbitro Di Bello non concede un rigore per fallo di mano di Danilo, arriva il commento di Enrico Varriale.

Quantoo accaduto durante Verona-Juve è assolutamente assurdo, forse una delle cose peggiori mai accaduta in assoluto. Al minuto 75, c’è Danilo che letteralmente para un tiro di Miguel Veloso che sicuramente sarebbe finito in porta. Eppure nonostante il braccio largo ed il tocco di mano netto ed evidente né l’arbitro, ma nemmeno il Var intervengono per concedere il calcio di rigore per il Verona.

Marelli ha spiegato la questione, dando ragione all’arbitro Di Bello, ma resta comunque clamoroso e assolutamente ingiustificabile quanto accaduto.

Verona-Juve: rigore Danilo, l’intervento di Varriale

Al termine del match anche il giornalista della Rai, Enrico Varriale ha commentato la partita: “Arriva il 5° successo consecutivo per la Juventus ora al 3° posto. Ma il Verona, con una grande prova avrebbe meritato almeno il pari. L’arbitro Di Bello e il Var Guida ne combinano di tutti i colori negando un rigorone per mano di Danilo, senza on field review. Inspiegabile“.

Effettivamente è assolutamente inspiegabile come un tiro parato da un difensore, con un tocco netto della mano, possa non essere punito con un calcio di rigore. Non ci sono spiegazioni a quanto accaduto.