Marolda: “Renica valeva almeno cinque volte Kim, non scherziamo”

Cicco Marolda parla del Napoli e del difensore Kim che è “simpatico, forte ma Renica valeva cinque volte il sudcoreano“.

Il giornalista ai microfoni del programma ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero, ha parlato anche del record di vittorie del Napoli. Nel caso gli azzurri dovessero vincere con l’Udinese si andrebbe a superare quello di Maurizio Sarri: “Sinceramente io non penserei più all’ex allenatore azzurro ed il Napoli sta facendo il suo ottimo campionato. La squadra di Spalletti è sempre più completa, anche se noto sempre qualche problema in difesa, ma per fortuna c’è Meret“.

Uno dei problemi potrebbe essere Kim che Marolda già ha bacchettato in precedenza: “Il sudcoreano mi è simpatico gli voglio bene, ma Renica valeva cinque volte Kim“. Insomma Marola continua a puntualizzare aspetti negativi del sudocoreano che invece è uno dei difensori più apprezzati del campionato di Serie A. Tanto che ci sono tante big europee che lo stanno seguendo, con il Napoli che vuole alzare la clausola rescissoria presente all’interno del suo contratto. Puntuale e preciso, anche Spalletti ha esaltato Kim, grazie alle sue chiusure energetiche e la sua velocità che unita al fisico possente lo rendono un difensore concreto e roccioso.