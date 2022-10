Siparietto Spalletti-Chiellini: “Giorgio hai visto Kim? È un animale…” arriva la risposta del difensore

Luciano Spalletti chiede a Giorgio Chiellini: “Hai visto Kim? È un animale” siparietto tra l’allenatore del Napoli ed il difensore a Sky.

Il tecnico azzurro ha analizzato la vittoria dei partenopei contro i Rangers, ma durante l’intervista a Sky è stata data anche la possibilità a Chiellini di fare una domanda. L’ex difensore della Juventus ora in Mls, ha fatto i complimenti a Spalletti e poi gli ha chiesto quale squadra del passato assomigliava al suo Napoli attuale: “Ho sempre avuto la possibilità e la fortuna di avere giocatori tecnici e veloci, la Roma sicuramente è stata una squadra che ha divertito” ha detto Spalletti.

Chiellini e Spalletti parlano di Kim a Sky

Ma una nota di colore interessante l’ha data proprio l’allenatore del Napoli, che con la squadra azzurra ha rinforzato il primo posto in Champions League, con la quinta vittoria di fila arrivata grazie alla doppietta di Simeone ed il gol di Ostigard. Il norvegese ha firmato la rete numero cento per il Napoli in Champions.

Ma durante l’intervista Sky c’è stato anche un simpatico siparietto tra Spalletti e Chiellini su Kim, difensore sudcoreano che sta impressionando tutti. Spalletti ha chiesto: “Giorgio Giorgio hai visto Kim? È un animale incredibile, quando capisce il pericolo raddoppia le qualità che ha, è fortissimo. Lui domani vuole giocare la partita con quelli che non hanno giocato Ora comincia a condurre anche la palla, cosa che prima non gli chiedevano. Sta facendo davvero benissimo, come tutti gli altri“.

Non è mancata la risposta del difensore ex Juventus che ha detto: “Mi sta veramente impressionando, ha qualità incredibili“.

Ma Chiellini poco prima a Sky aveva già parlato di Kim dicendo: “Non sapevo veramente chi fosse. Potevo immaginare che avesse delle ottime doti atletiche, ma quello che mi sta impressionando veramente è la personalità con cui si è preso la maglia da titolare. Parlando con amici tifosi del Napoli sembrava impossibile che potesse sostituire Koulibaly, invece lo sta facendo nel migliore dei modi“.