Bergomi impressionato da Kim, la frase che fa impazzire i tifosi del Napoli

Kim difensore sudcoreano del Napoli ha giocato un’altra partita spettacolare con i Rangers, arrivano i complimenti di Beppe Bergomi.

Il commentatore tecnico di Sky durante il match Napoli-Rangers è rimasto impressionato dal difensore sudcoreano. “Kim è un fuoriclasse della difesa. Legge sempre in anticipo le intenzione dell’avversario” con queste parole Bergomi, che di difensori se ne intende, incorona Kim con grandissimo difensore.

Il calciatore è stato chiamato a sostituire un altro mostro sacro come Koulibaly e non sta assolutamente sfigurando. Kim sarà anche meno spettacolare del senegalese, ma è estremamente preciso e riesce a fare sempre le cose giuste al momento giusto. Anticipa, ci mette il fisico e imposta dalla difesa. Kim è stato importante anche nella vittoria del Napoli con i Rangers, sfida fondamentale per tenere saldo il primo posto, anche se tutto si deciderà ad Anfield contro Liverpool.