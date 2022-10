Napoli mette la quinta con i Rangers: il primo posto è ad un passo

Napoli-Rangers di Champions League termina 3-0. Doppietta di Giovanni Simeone e gol di Ostigard. Azzurri primi nel Girone A.

Luciano Spalletti decide di far riposare Kvaratskhelia, al suo posto Raspadori da esterno mancino. Spazio anche a Simeone al posto di Osimhen, con l’argentino che ripaga subito con una doppietta: quattro i gol in stagione in Champions League, sei totali. Ma rispetto alla sfida con la Roma, c’è spazio anche per Ostigard al posto di Juan Jesus e con Kim in difesa, con Olivera e Di Lorenzo sulle fasce.

Centrocampo con Lobotka, Ndombe ed Elmas al posto di Zielinski. Rivoluzione in attacco con Simeone punta centrale, Raspadori a sinistra e Politano a destra.

Il Napoli domina totalmente il primo tempo, il gol del vantaggio arriva al minuto 11, a firmarlo è Simeone che da attaccante di razza stoppa di sinistro l’assist di Di Lorenzo e tira di destro senza pensare. Ma Simeone è scatenato e al 16 ribadisce in rete un cross al bacio del Maestro Mario Rui. Ma gli azzurri non sono sazi e continuano a giocare ed a dominare al 22 arriva la traversa di Ndombele, mentre un minuto dopo c’è un tiro al volo di Raspadori.

Nel secondo tempo il Napoli continua come aveva terminato: al 51 assist favoloso di Ndombele di esterno per Raspadori ma il tiro è preda del portiere avversario. Un paio di sbavature degli azzurri permettono a Morelos di andare vicino alla rete, ma prima Mario Rui e poi l’imprecisione dell’attaccante colombiano evitano la rete. C’è gioia anche per Gaetano entra al posto di Elmas, così come c’è spazio anche per Zerbin al posto di Raspadori e Zanoli al posto di Di Lorenzo.

Ma c’è gioia soprattutto per Ostigard che sigla il gol 3-0, il centesimo del Napoli in Champions League e la sua prima rete all’esordio nella massima competizione Europea.

Ora per il Napoli l’obiettivo è il primo posto con gli azzurri che hanno il vantaggio della differenza reti negli scontri diretti e quella generale. Insomma la sfida con Liverpool sarà decisiva, ma ci sono molte chance di finire primi nel Girone A.