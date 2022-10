Napoli al primo posto se… ecco i criteri per stabilirlo: decisiva la sfida col Liverpool

Napoli al primo posto in Champions League, si decide tutto all’ultima giornata. Ecco i parametri per decidere la prima del Girone A.

Il Napoli vince con i Rangers dominando per tutta la partita e rischiando praticamente nulla. Ma allo stesso tempo ha vinto anche il Liverpool in trasferta fuori casa con l’Ajax.

A questo punto sia Napoli che Liverpool potrebbero arrivare prime nel Girone A. Tutto si deciderà all’ultima giornata quando si giocherà Liverpool-Napoli. Gli azzurri di Spalletti hanno comunque tre punti di vantaggio.

Champions League – Napoli al primo posto se: ecco tutti i criteri

Gli azzurri sarebbero primi in classifica sia, ovviamente, con la vittoria, ma anche con il pareggio. Non se lo augurano i tifosi ma bisogna mettere anche in conto una sconfitta con il Liverpool. A questo punto ci si chiede chiede chi passa se due squadre arrivano a pari punti in Champions League.

Se due squadre arrivano a pari punti vengono considerati prima di tutto gli scontri diretti e in caso di nuova parità la differenza reti negli stessi. Il terzo criterio prevede di considerare la differenza reti generale ottenuta nei sei incontri dei gironi e dunque le reti totali realizzate.

Per capire come il Napoli può restare al primo posto in Champions League, bisogna tenere conto di questi criteri ufficiali:

Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

Miglior differenza reti negli scontri diretti;

Maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;

Differenza reti totale;

Maggior numero di goal segnati complessivamente;

Maggior numero di goal segnati in trasferta;

Maggior numero di vittorie all’interno del girone;

Maggior numero di vittorie in trasferta all’interno del girone;

Condotta in base ai cartellini ricevuti;

Coefficiente UEFA.

Ovviamente il Napoli ha possibilità per restare primo in classifica del Girone A senza dover ricorrere a queste combinazioni. Ma è chiaro che la differenza reti negli scontri diretti va a vantaggio della squadra di Spalletti che nel match di andata ha vinto 4-1 col Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona. Ma il Napoli ha anche un altro vantaggio, oltre alla differenza reti negli scontri diretti, ovvero la differenza reti totale. Gli azzurri hanno una differenza reti di +16, mentre il Liverpool di +9.