Napoli cento gol in Champions League, lo segna Ostigard: arriva anche un record personale

Leo Ostigard ha segnato il centesimo gol in Champions League per il Napoli: il norvegese firma anche il suo primo gol personale.

Gli azzurri dominano con Rangers e se nel primo tempo arriva la doppietta di Simeone, nella ripresa gli azzurri calano un po’ il ritmo ma rischiano poco. Ma quando ha avuto l’occasione il Napoli ha sempre cercato di fare male all’avversario, non rinunciando mai a giocare. Così da calcio d’angolo è arrivato anche il terzo gol per la squadra di Spalletti segnata proprio da Ostigard.

Champions League: Napoli tocca quota cento

Il norvegese ha segnato il suo primo gol personale, togliendosi una bella soddisfazione alla prima in Champions League da titolare. Ma Ostigard ha segnato anche il gol numero cento del Napoli tra Coppa Campioni e Champions League.

Ma il gol di Ostigard è stato anche il gol numero 20 siglato dagli azzurri in questa edizione della Champions League stagione 2022/23. Devastante la squadra di Spalletti che ha la media di ben quattro gol per partita. Una cosa stratosferica. Gli azzurri hanno quindici punti in classifica e nonostante tutto il Napoli non è ancora sicuro del primo posto nel Girone A. I partenopei hanno tre punti di vantaggio sul Liverpool e si giocheranno il prima ad Anfield.

Una sfida affascinante e complicata per gli uomini di Spalletti che però hanno anche il vantaggio di aver vinto lo scontro diretto 4-1, che gli dà una differenza reti veramente importante, sia quella negli scontri diretti, che quella generale. Il Napoli infatti ha una differenza reti di +16 mentre il Liverpool anche dopo la vittoria con l’Ajax ha una differenza reti di +9.