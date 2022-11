Marolda boccia Kim: “Non mi convince. Vi spiego”

Ciccio Marolda boccia Kim, il difensore del Napoli che sta impressionando tutti: “Sarà rompiscatole ma non mi convince“.

Il giornalista al programma ‘Il Bello del Calcio’ prende una posizione contrastante su Kim. Il difensore sudcoreano viene considerato uno dei migliori della Serie A. Spalletti lo ha definito un animale feroce, parlando con Chiellini. Bergomi ha recentemente esaltato Kim. L’opinione di Marolda è differente da quella degli altri: “Magari sarò un rompiscatole, ma a me Kim non riesce a convincermi del tutto. Sicuramente è un buon giocatore, un bravo difensore. Eppure in ogni partita vedo e noto alcuni difetto che vengono ancora più accentuati dalla presenza di Juan Jesus al suo fianco. Contro il Bologna poi in una sola azione ha commesso almeno quattro o cinque errori veramente gravissimi“.

Marolda dopo Kim analizza anche le prestazioni di Kvaratskhelia: “Sta giocando in un modo diverso. Non si ferma sulla fascia sinistra, ma spesso si accentra e cambia fascia”. Secondo il giornalista il segreto della stagione del Napoli è la “società che ha avuto prima il coraggio di mettersi contro tifoseria e opinione pubblica, ma anche i media, e poi ha rivoluzionato completamente la squadra, raccogliendone poi i frutti con il gioco espresso sul campo“.