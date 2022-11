Liverpool-Napoli, caccia ai talenti azzurri: in tribuna osservato della Premier League

Victor Osimhen osservato speciale da parte della Premier League, anche durante Liverpool-Napoli sarà tenuto d’occhio.

Durante il calciomercato estivo Osimhen è stato osservato speciale da parte del Manchester United che voleva portarlo in Inghilterra, magari dando via Cristiano Ronaldo. Ma la media gol di Osimhen ingolosisce ancora di più la Premier League. Ecco perché in occasione di Liverpool-Napoli ci saranno molti osservatori per vedere da vicino l’attaccante nigeriano, ecco quanto scrive Gazzetta: “Sul fronte opposto c’è l’uomo mascherato che si esalta quando sente profumo di Premier. Quando era al Lilla, Osimhen segnò contro il Chelsea il suo primo gol in Champions e la sua prima doppietta europea arrivò l’anno scorso a Leicester, in Europa League“.

Poi aggiunge: “Da quando è rientrato mostra una forma fisica stratosferica e in 4 partite giocate ha segnato 6 gol. Per la prima volta gli allibratori lo danno favorito anche come cannoniere del campionato. Intanto stasera diverse big inglesi ne osserveranno il rendimento ad Anfield“. Tra gli osservati ci sarà anche Kvaratskhelia. Ma è inevitabile che giocatori così forti, così come pure Lobotka, finiscano nel mirino dei top club, soprattutto quelli inglesi. La Premier League ha possibilità di spendere soldi in maniera importante, ma per convincere il Napoli non è facile. La società di Aurleio De Laurentiis dal punto di vista finanziario è solidissima.