Napoli: due ballottaggi per Spalletti per la sfida al Liverpool

Luciano Spalletti ha due ballottaggi per la sfida con il Liverpool di Champions League: Mario Rui-Olivera e Politano-Lozano.

Il Napoli deve difendere il primo posto nel girone A con 15 punti. Gli azzurri si possono permettere addirittura una sconfitta con i Reds di Klopp che dovrebbe vincere ad esempio con un 4-0 per riuscire a prendersi il primo posto. Ovviamente ad una squadra fortissima come quella inglese nulla è impossibile, quindi Spalletti ha tenuto altissima l’attenzione.

Il tecnico in conferenza stampa ha detto di non fidarsi degli elogi di Klopp e del fatto che sembra già orientato a tenersi il secondo posto senza puntare al massimo.

Napoli: formazione col Liverpool ad Anfield

Così Spalletti è pronto a schierare la formazione con poco turnover per la sfida col Liverpool. Sembra abbandonata l’idea Ostigard in difesa, così come quella di Ndombele a centrocampo.

Gli unici ballottaggi al momento, secondo Repubblica, sono tra Mario Rui e Olivera e Politano e Lozano.

Meret sarà il portiere, con Di Lorenzo, Kim e Juan Jesus in difesa e Mario Rui in vantaggio a sinistra. A centrocampo ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Almeno queste sono le indicazioni della vigilia, anche se Spalletti può fare qualche sorpresa.