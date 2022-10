Osimhen scatenato: media gol al passo di Neymar e Mbappè

Victor Osimhen ha la media gol di una rete goni 92,86 minuti giocati, il nigeriano ha siglato una tripletta con il Sassuolo.

Due gol su perfetti assist di Kvaratskhelia ed uno a modo suo, Osimehn segna a raffica e da quando è rientrato dall’infortunio non si ferma più. In Serie A come in Champions League le reti di Osimhen sono decisive per il Napoli di Spalletti, che si può permettere il lusso di far restare in panchina un attaccante come Simeone. Certo avere davanti un calciatore come Osimhen non deve essere facile per nessuno. Anche in questa stagione sembrava che l’infortunio dovesse frenare l’ascesa del nigeriano, ma al rientro il giocatore si è ripreso la maglia da titolare ed ha cominciato a segnare con una regolarità tremenda.

Osimhen la media gol con il Napoli

Le statistiche di Osimhen vengono ricordate da Gazzetta dello Sport che scrive: “Victor ha una media gol/minuti di 92,86. Un anno fa a questa giornata segnava ogni 159. Attualmente i grandi d’Europa non sono lontani: Neymar a 91, Mbappé a 88, Lewandowski a 71. Haaland sta infilando la porta ogni 54 minuti, ma è l’unico che si isola. Tutto il Napoli è una macchina da gol: 50 in 17 partite, per la settima volta ne ha segnati più di quattro in una gara.

Poteva sembrare difficile reinserirsi fra Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori. Ma se ieri hai infilato una doppietta dopo 19 minuti sono i compagni a inchinarsi, contenti di farlo“.

Osimhen ha una media gol davvero incredibile, in dieci presenze ha messo a segno 10 gol. Il giocatore, così come Kvaratskhelia, non parteciperà nemmeno al campionato mondiale in Qatar, quindi potrà concentrarsi esclusivamente sul Napoli. Gli attaccanti di Spalletti stanno dando tutti un grande contributo, anche in casa azzurra segnano un po’ tutti, anche perché i partenopei hanno messo già a segno 50 reti da quando è cominciata la stagione.