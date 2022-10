Kvaratskhelia segna in Napoli-Sassuolo: nella sua città natale scoppia la festa – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia firma due assist ed un gol favoloso in Napoli-Sassuolo, si esulta a Tsalenjikha città natale dell’attaccante.

Oramai in Georgia il tifo per il Napoli è aumentato a dismisura, merito di Kvicha Kvaratskhelia. Il talento dell’Est è diventato orgoglio nazionale, non solo per la folta comunità georgiana che vive in Italia, ma anche per coloro che guardano da lontano. L’eco delle gesta dell’attaccante del Napoli ha fatto avvicinare tantissimi tifosi alla maglia azzurra. Ecco perché c’è chi addirittura ha compiuto un viaggio da Tbilisi per assistere al match Roma-Napoli, mentre oggi una enorme bandiera della Georgia è stata accolta con applausi e cori allo stadio Diego Armando Maradona.

Le giocate di Kvaratskhelia hanno illuminato anche Napoli-Sassuolo: con due assist al bacio per Osimhen ed un gol personale, il georgiano si è messo ancora una volta in evidenza. Al gol di Kvaratskhelia in Napoli-Sassuolo, ha esultato anche chi vive a Tsalenjikha città natale dell’attaccante. Riuniti in un parco per guardare la partita del Napoli, diventato un distaccamento azzurro, dove si tifa per la squadra di Luciano Spalletti che ha messo in fila la tredicesima vittoria consecutiva. Insomma grazie a Kvaratskhelia Napoli e la Georgia non sono mai state così vicine, così cariche di passione, come si vede nel video del giornalista georgiano Kakha Dgebuadze.