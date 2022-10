Il Liverpool affonda in casa co Leeds: crisi Klopp

Il Napoli martedì gioca con il Liverpool che oggi in Premier League ha perso con il Leeds ad Anfield col risultato di 1-2.

È crisi per gli uomini di Klopp che inciampano nella seconda sconfitta consecutive, la terza nelle ultime cinque. Si allontanano anche dal quarto posto visto che il Newcastle al quarto posto ha 24 punti, mentre i Reds ne hanno 16.

Brutta sconfitta per Liverpool che perde in casa con il Leeds. I gol di Rodrigo e Summerville danno i tre punti agli ospiti ed a nulla serve il momentaneo pareggio di Salah. Ora il Liverpool dovrà ospitare in casa il Napoli di Kvaratskhelia, lanciato verso il primo posto nel Girone A. La trasferta ad Anfield sarà molto dura per gli azzurri, che comunque hanno un buon margine di vantaggio, avendo vinto lo scontro diretto al Maradona per 4-1.

Ma nonostante il momento di crisi bisogna comunque fare estremamente attenzione al Liverpool che ha una squadra piena zeppa di campioni, che si possono esaltare in qualsiasi momento.