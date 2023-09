SKY -Marianella e Marchegiani esaltano il Napoli: “Vittoria meritata”

I telecronisti di Sky Sport Marianella e Marchegiani hanno elogiato la prestazione del Napoli contro il Braga in Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE – Il Napoli conquista 3 punti preziosi sul campo del Braga nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri si impongono per 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Di Lorenzo e all’autogol di Niakaté che ribaltano il momentaneo pareggio di Bruma. Una vittoria pesante che rilancia le ambizioni degli uomini di Garcia.

A elogiare la prestazione degli azzurri sono stati i telecronisti Sky Massimo Marianella e Luca Marchegiani, che hanno esaltato soprattutto il primo tempo della squadra partenopea. “Il Napoli ha giocato un grande primo tempo , che bella squadra. Il vantaggio di Di Lorenzo è meritatissimo. Gli azzurri hanno avuto tantissime occasioni da gol. Solo il portiere del Braga aveva fermato la squadra di Garcia, impedendo il vantaggio prima“, il commento di Marianella.

Parole al miele per il Napoli, dunque, che nella prima frazione di gioco ha creato numerose palle gol non concretizzate solo grazie alle parate del portiere Matheus. Il vantaggio di Di Lorenzo è arrivato al 44′ ed è stata la giusta ricompensa per la mole di occasioni create dagli azzurri.

Nella ripresa il Braga ha reagito trovando il pareggio con Bruma, ma il Napoli ha avuto la forza di ribaltare nuovamente il risultato grazie all’autorete di Niakaté che ha regalato 3 punti preziosi per il primo posto nel girone. Un successo ampiamente meritato per Marianella e Marchegiani, che promuovono a pieni voti la prova della squadra di Garcia.