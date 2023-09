Napoli, la reazione di Garcia dopo il vantaggio: Il gesto dalla panchina

Dopo il gol di Di Lorenzo che ha portato in vantaggio il Napoli contro il Braga, Rudi Garcia si è lasciato andare ad un gesto liberatorio in panchina.

CHAMPIONS LEAGUE – Il Napoli è passato in vantaggio contro il Braga in Champions League grazie al gol di Di Lorenzo e la reazione in panchina del tecnico Rudi Garcia è stata molto eloquente, un vero e proprio gesto liberatorio.

Appena il pallone è entrato in rete, Garcia si è lasciato andare ad un’esultanza composta: si è preso qualche secondo per assimilare, ha fatto un bel respiro profondo e poi ha sbuffato rivolto verso i suoi collaboratori.

Una reazione che la dice lunga sulle pressioni e le difficoltà degli ultimi giorni. Dopo le critiche per la sconfitta con la Lazio e il pareggio col Genoa, il tecnico francese aveva bisogno come il pane di questo gol per ripagare la fiducia della società e calmare le acque intorno alla sua panchina traballante.

Il vantaggio siglato da Di Lorenzo è stato liberatorio per Garcia, tolto un peso sia dal punto di vista mediatico che per quanto riguarda la partita stessa, con il Napoli che fin lì, nonostante vari tentativi, non era riuscito a sbloccare il risultato.

Quel gesto, quel sospiro di sollievo, rappresenta bene lo stato d’animo del tecnico azzurro in questo momento. La pressione resta alta, ma intanto il gol del capitano gli concede una boccata d’ossigeno necessaria per ripartire con il piede giusto. Ora Garcia si aspetta una reazione anche nel gioco e nell’atteggiamento della squadra. Il primo mattone è stato posto.