Braga-Napoli, Bruma avvisa Kvaratskhelia: “Attenzione!”

Bruma, attaccante del Braga, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Avvisa Kvaratskhelia: “Deve stare attento”.

CHAMPIONS LEAGUE. Il conto alla rovescia per la sfida di Champions League tra Braga e Napoli è iniziato. Bruma, uno degli attaccanti più pericolosi del Braga, ha parlato in conferenza stampa, delineando le aspettative e le strategie della sua squadra per la partita. “Ho grande fiducia, la squadra è calma e pronta per la prima gara di domani. È fondamentale per tutti, per noi e per i tifosi,” ha dichiarato Bruma.

Napoli: Una Squadra da Non Sottovalutare

Bruma ha elogiato il Napoli, definendolo una squadra molto forte con diversi buoni giocatori. Tuttavia, ha anche sottolineato che il Braga è tranquillo e concentrato per offrire una buona prestazione. “Sappiamo che non è una gara facile perché il Napoli è una bella squadra, ma faremo tutto il possibile,” ha aggiunto.

Bruma avvisa Kvaratskhelia

Uno dei momenti salienti della conferenza è stato quando Bruma ha avvertito Kvaratskhelia, uno dei giocatori più in forma del Napoli. “Kvaratskhelia? È un buon giocatore, ho visto le ultime partite, ma deve stare attento se vorrà vincere,” ha affermato Bruma, lanciando un chiaro messaggio di sfida.

La partita tra Braga e Napoli si preannuncia come un incontro avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. Bruma ha messo in chiaro che il Braga è pronto per la sfida e ha lanciato un avviso a Kvaratskhelia. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa dinamica nella partita di domani.