Napoli, le ultime su Rrahmani. Garcia ha scelto la difesa. Natan esordirà?

Il Napoli si prepara per la sua prima partita in Champions League contro il Braga. Rrahmani torna in forma e Natan pronto per il debutto.

CHAMPIOSN LEAGUE – Il Napoli è in piena preparazione per la sua prima partita in Champions League contro il Braga, e una delle domande più pressanti riguarda la formazione difensiva. Natan, il giovane difensore brasiliano, è al centro dell’attenzione.

Dopo aver saltato l’opportunità di esordire a Genova, il giocatore è più che mai pronto a scendere in campo. Si allena con determinazione e attende con impazienza una decisione da parte dell’allenatore Rudi Garcia.

Rrahmani Torna in Forma: Un Rinforzo per la Difesa

Le notizie sono incoraggianti anche per Amir Rrahmani, che era stato escluso dalla sfida contro il Genoa a causa di un affaticamento muscolare. Le ultime valutazioni sul campo hanno confermato che il difensore è in buone condizioni e pronto a tornare nella formazione titolare per la partita contro il Braga.

Le Scelte di Garcia

Con Rrahmani che sembra aver superato i problemi fisici e Natan che è più che mai pronto per il suo debutto, Garcia ha diverse opzioni per il reparto difensivo. La partita contro il Braga sarà un banco di prova importante per il Napoli, e le scelte difensive dell’allenatore potrebbero avere un impatto significativo sul risultato finale. I tifosi sono ansiosi di vedere come Garcia gestirà la situazione e quali saranno i protagonisti della difesa in questa sfida europea.