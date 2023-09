Zazzaroni Sfida le Previsioni: “Juventus Non da Scudetto, Ci sono Tre Squadre Migliori”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, smentisce le voci che vedono la Juventus come favorita per lo Scudetto. Secondo lui, la Vecchia Signora è nettamente inferiore a Napoli, Inter e Milan.

CALCIO NAPOLI. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha recentemente partecipato al programma ‘Pressing’ dove ha discusso la lotta per lo Scudetto in Serie A. Secondo Zazzaroni, la Juventus non è assolutamente da considerare una candidata per il titolo quest’anno. “Tecnicamente è una squadra nettamente inferiore a Napoli, Inter e Milan, non necessariamente in quest’ordine”, ha dichiarato.

Zazzaroni ha sottolineato che la Juventus ha totalizzato solo 72 punti la scorsa stagione e ha venduto numerosi giocatori chiave, acquistando solo Weah, che finora non ha avuto molto spazio. “Chi dice che la Juventus è da Scudetto dice una balla”, ha aggiunto.

Napoli: Un Inizio Stentato Ma con Potenziale

Mentre la Juventus viene esclusa dalla corsa al titolo da Zazzaroni, il Napoli, nonostante un inizio di stagione difficile, potrebbe ancora emergere come una delle squadre da battere. Attualmente, la squadra di Rudi Garcia si trova in quinta posizione, a pari punti con Fiorentina, Frosinone e Torino. Tuttavia, nella città di Napoli, si parla già di un possibile esonero del tecnico francese.

Nonostante le difficoltà iniziali, il Napoli ha il potenziale per risalire la classifica e diventare una seria contendente per lo Scudetto. Se Garcia non riuscirà a portare la squadra ai livelli desiderati, potrebbe essere necessario cercare una soluzione alternativa.

In conclusione, secondo Ivan Zazzaroni, la lotta per lo Scudetto quest’anno vedrà come protagonisti Napoli, Inter e Milan, mentre la Juventus dovrà lavorare sodo per dimostrare il contrario. Sarà interessante vedere come si sviluppa la stagione e se le previsioni di Zazzaroni si riveleranno accurate.