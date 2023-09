Artur Jorge Sfida il Napoli: “Pronti a Vincere. Contro il Genona ho notato un particolare”

Alla vigilia della partita di Champions League tra Braga e Napoli, l’allenatore del Braga, Artur Jorge, ha parlato in conferenza stampa.

“Mi aspetto un Napoli molto forte, ho visto le partite contro la Lazio e il Genoa recentemente. Ritengo che contro il Genoa siano stati risparmiati alcuni giocatori per mantenerli freschi in vista di domani. Si tratta di una squadra molto forte, ma più che domandarmi che Napoli aspettarmi mi sto domandando che il Braga scenderà in campo. Sto facendo di tutto per far si di scendere in campo con una squadra pronta a vincere”.

Strategia e Aspettative di Artur Jorge

Artur Jorge ha condiviso la sua visione sulla filosofia di gioco del Napoli sotto la guida del nuovo allenatore Garcia. “Credo che si tratti di un 4-3-3 con un gioco molto aperto e con attaccanti molto forti. L’obiettivo è sempre quello di dare potenza all’attaccante per farlo segnare”, ha spiegato. Jorge ha anche rivelato che ha già deciso gli 11 titolari che affronteranno il Napoli e che sarà una squadra competitiva.

L’Importanza della Partita e l’Ambizione del Braga

“Questa competizione non può essere un problema, ma deve essere un modo per reagire”, ha detto Jorge, sottolineando l’importanza della partita. “L’ambizione di tutti i giocatori è quella di vincere. Domani sarà una partita difficile, ma l’intenzione e l’obiettivo sono sempre quelli di vincere“, ha aggiunto.

