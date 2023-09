Cassano contro De Laurentiis: “Ha cacciato il genio Spalletti e distrutto il Napoli”

Antonio Cassano durissimo contro De Laurentiis, ai microfoni della Bobo TV l’ex Inter ha criticato le scelte del patron del Napoli.

CALCIO NAPOLI. Nel corso dell’ultima puntata della Bobo TV, il noto opinionista ed ex calciatore Antonio Cassano si è scagliato contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, reo a suo dire di aver mandato via “un genio” come Luciano Spalletti per sostituirlo con Rudi Garcia che sta distruggendo il giocattolo azzurro.

De Laurentiis ha rovinato il giochino di Spalletti

“Quando hai un genio come Spalletti e lo lasci andare via facendo di tutto per rovinare il giochino che lui aveva costruito, dico solo una cosa a De Laurentiis: ‘Chi è causa del suo male…'” il duro attacco di Cassano. Che poi ha proseguito: “Si è preso una brava persona come Garcia, ma per me non cambierà nulla e farà grande fatica”.

FantAntonio ha poi analizzato le difficoltà del Napoli: “Squadra anarchica che gioca alla carlona. Manca Lobotka, estraniato dal gioco da Garcia dopo essere stato il miglior mediano d’Europa. E Kvaratskhelia non avrebbe mai reagito così con Spalletti”.

Osimhen servito male, rimonta con giocate individuali

“Osimhen poi è stato servito poco e male. Hanno pareggiato solo grazie a giocate individuali” ha concluso Cassano. Che non risparmia critiche a Garcia reo di aver snaturato il Napoli vincente di Spalletti: “È andato via un genio e ora c’è confusione, non hanno né testa né coda”.

Insomma, accuse pesantissime all’indirizzo di De Laurentiis, che secondo Cassano ha commesso un errore imperdonabile mandando via Spalletti e affidando la panchina a Garcia. Il Napoli sembra smarrito e irriconoscibile. Starà al tecnico francese risollevare la situazione.